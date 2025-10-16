Украинский депутат назвал возможную дату окончания боевых действий

Народный депутат Верховной рады Юрий Камельчук в эфире «Утро.LIVE» заявил, что боевые действия могут прекратиться к Рождеству.

«Прекращение огня до Рождества <...> появляется снова такая возможность», — отметил нардеп.

Камельчук уточнил, что такой сценарий возможен при условии встречи лидеров России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

По его словам, если встреча состоится в ноябре, то прекращение огня возможно к Рождеству. Депутат не уточнил, какое именно Рождество имел в виду — католическое 25 декабря или православное 7 января.

16 октября заслуженный военный летчик РФ и генерал-майор Владимир Попов заявлял, что Трамп на предстоящей встрече с Зеленским может попытаться вразумить украинского лидера, поскольку осознает, что геополитическая ситуация обостряется.

Попов назвал ситуацию «прелюдией к третьей мировой войне».

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что во время предстоящего визита в США президент Украины Владимир Зеленский проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями, а также выступит в американском конгрессе. Встреча двух лидеров станет «кульминацией визита», поскольку Украина рассматривает ее как шанс зафиксировать политические гарантии и подписать оборонные соглашения, которые могут сократить сроки конфликта.

Ранее Зеленский анонсировал «серьезную новость».