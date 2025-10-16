Американский лидер Дональд Трамп на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским может попытаться вразумить украинского лидера, поскольку осознает, что геополитическая ситуация обостряется. Об этом NEWS.ru заявил заслуженный военный летчик РФ и генерал-майор Владимир Попов.

«Это прелюдия третьей мировой войны. Не исключено, что о превентивном ударе России предполагает и Трамп, и он хотел бы это обсудить с Зеленским, чтобы охладить горячую голову бестолкового президента Украины. Обстановка накаляется с каждой минутой все сильнее и сильнее», — сказал Попов.

По его словам, такое развитие событий объясняется непоследовательным поведением Трампа. Генерал напомнил, что он «благополучно» разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, «и вдруг такие выкрутасы».

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что во время предстоящего визита в США президент Украины Владимир Зеленский проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями, а также выступит в американском конгрессе. Встреча двух лидеров станет «кульминацией визита», поскольку Украина рассматривает ее как шанс зафиксировать политические гарантии и подписать оборонные соглашения, которые могут сократить сроки конфликта.

