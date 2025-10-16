На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыты подробности предстоящего визита Зеленского в США

«Общественное» раскрыло подробности предстоящего визита Зеленского в США
Kevin Lamarque/Reuters

Во время предстоящего визита в США президент Украины Владимир Зеленский проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями, а также выступит в американском конгрессе. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По его данным, Зеленский начнет визит с нескольких встреч, которые могут определить дальнейшую траекторию оборонного и энергетического сотрудничества Вашингтона и Киева.

По информации источников, знакомых с подготовкой поездки, программа визита выстроена так, чтобы максимально использовать время перед переговорами с президентом Дональдом Трампом.

Встреча двух лидеров станет «кульминацией визита», поскольку Украина рассматривает ее как шанс зафиксировать политические гарантии и подписать оборонные соглашения, которые могут сократить сроки конфликта, сообщает «Общественное».

13 октября агентство Bloomberg писало, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Ранее Зеленский анонсировал «серьезную новость» на следующей неделе.

