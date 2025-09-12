На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о провале украинской программы по возвращению в строй дезертиров

ТАСС: дезертирами числятся до 500 тысяч солдат ВСУ
Ivan Anatolii Stepanov/Reuters

От 300 до 500 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили части. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«На Украине программа по возвращению в строй дезертиров провалилась. До 30 августа военнослужащие ВСУ, самовольно оставившие места службы, могли вернуться в свои подразделения, избежав наказания», — сказал источник.

При этом к указанной дате вернулись около 29 тысяч военнослужащих, что составляет менее 10% от общего числа дезертиров. Всего таковых, по различным оценкам, от 300 до 500 тысяч человек.

Верховная рада Украины не продлила данную программу. Теперь за самовольное оставление части украинским военным грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

В российских силовых структурах рост числа дезертиров сочли следствием несправедливости, существующей в армии и на Украине в целом, а также наплевательского отношения командиров к своему личному составу.

До этого стало известно, что командование ВСУ записывает пропавших без вести военнослужащих в списки дезертиров после боев у Юнаковки в Сумской области.

Ранее пленный украинец заявил о формировании штурмовых подразделений ВСУ из дезертиров.

Все новости на тему:
Новости Украины
