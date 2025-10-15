На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле анонсировали встречу Путина с президентом Сирии

Кремль: Путин проведет переговоры с президентом Сирии аш-Шараа 15 октября
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 15 октября проведет переговоры с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим визитом. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

В публикации говорится, что лидеры планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке.

Во вторник сообщалось, что аш-Шараа 15 октября прилетит в Москву.

В сентябре временный президент Сирии возглавит национальную делегацию на первом российско-арабском саммите в Москве. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители арабских государств Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, которые входят в Лигу арабских государств.

Ранее Лавров заявил о готовности России продолжать работу в Сирии.

