В МИД рассказали о ситуации с российскими военными базами в Сирии

Контакты между Россией и Сирией по российским военным базам в стране продолжаются. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Сергей Вершинин.

По словам дипломата, между российским и сирийским народами существуют традиционно давние дружеские отношения. При этом Вершинин подчеркнул, что речь идет именно о сирийском народе, а не о каких-то «режимах».

«Мы сейчас эти контакты продолжаем с тем, чтобы добиться такого решения, которое отвечало бы интересам России, интересам Дамаска, интересам региональной стабильности», — добавил замглавы МИД РФ.

16 мая управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии сообщило о подписании меморандума на $800 млн с дубайской DP World для развития порта Тартус после выхода из соглашения с Россией.

Сделка стала продолжением январского решения нового сирийского правительства аннулировать соглашение 2019 года с Россией об управлении портом. При этом Дамаск не отказывается от соглашений о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва продолжит переговоры с Дамаском по возможности сохранения военно-морской базы РФ в сирийском Тартусе.

Ранее в Госдуме призвали передислоцировать базы РФ в Сирии из-за постоянной угрозы.