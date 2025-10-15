В США назвали проблему для Украины в случае передачи ракет Tomahawk

NYT: даже в случае поставок Tomahawk Украина будет неспособна их запускать

Даже в случае поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, она не сможет использовать их из-за отсутствия необходимых пусковых установок. Об этом пишет газета The New York Times.

«Министерство обороны разработало планы продажи или передачи «Томагавков» в случае, если Трамп отдаст соответствующий приказ. Однако поставка этого оружия будет сопряжена с огромными трудностями, в том числе из-за отсутствия у Украины морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска этих ракет», — говорится в тексте.

По мнению авторов, поставка дополнительного оборудования приблизит США к прямой конфронтации с Россией. Кроме того, неясно, как Украина сможет «безопасно хранить» Tomahawk, пишет NYT.

Журналисты также напомнили о «реальных опасениях» по поводу эскалации напряженности, приведя в пример последние заявления из Кремля по поводу последствий поставок дальнобойных ракет.

До этого газета Kyiv Post сообщала, что Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

Ранее в Германии раскрыли, какие объекты России окажутся в зоне досягаемости Tomahawk.