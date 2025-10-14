На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал, когда Зеленский попросит его о поставках Tomahawk

Трамп: Зеленский 17 октября попросит о поставках ракет Tomahawk
true
true
true

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече в пятницу, 17 октября, попросит его о поставках ракет Tomahawk. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

«В пятницу ко мне приезжает президент. И я знаю, что он скажет... он хотел бы получить Tomahawk», — заявил Трамп в Белом доме на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

14 октября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk якобы поставит под угрозу энергетические объекты на территории России и может побудить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. Уитакер вновь подчеркнул, что конфликт должен прекратиться, однако Москва якобы не намерена отказываться от «максималистских целей».

Ранее в Совфеде рассказали о дилемме Трампа из-за ракет Tomahawk для Украины.

