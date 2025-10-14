В Минобороны рассказали о количестве сбитых за вечер беспилотников

Восемь украинских БПЛА сбили над Крымом, Белгородской и Брянской областями

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что беспилотники были уничтожены дежурными средствами ПВО в промежутке с 17:00 до 20:00 мск.

Четыре дрона были сбиты над территорией Брянской области, три БПЛА — над Крымом и еще один — над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в регионе в результате атаки пострадали боец самообороны и один мирный житель.

До этого в Курской области беспилотник ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю, в результате чего пострадала 45-летняя женщина.

14 октября в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили десять управляемых авиабомб, шесть снарядов реактивной системы РСЗО HIMARS, а также 195 беспилотников Вооруженных сил Украины.

