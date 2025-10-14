Системы ПВО РФ сбили шесть снарядов HIMARS и почти 200 БПЛА за сутки

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили шесть снарядов от HIMARS и 195 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили десять управляемых авиабомб, шесть снарядов реактивной системы РСЗО HIMARS, а также 195 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

«Сбиты десять управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В утренней сводке Минобороны утверждалось, что в течение минувшей ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытавшихся атаковать различные регионы России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, 17 дронов сбили над Белгородской областью, 12 — над Воронежской, три — над Нижегородской, еще три — над акваторией Черного моря. Кроме того, два беспилотника уничтожены над Тамбовской областью, два — над республикой Крым и один — над Курской областью.

