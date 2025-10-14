На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор рассказал о пострадавших в результате атак ВСУ на Белгородскую область

true
true
true
close
«Газета.Ru»

Боец самообороны и один мирный житель получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Трое бойцов самообороны обратились в центральную районную больницу после того, как дрон ударил по служебному автомобилю в городе Шебекино. Их доставили и обследовали в городской больнице №2 Белгорода. У одного из бойцов была диагностирована баротравма, у двух других диагноз не подтвердился, рассказал губернатор.

Другой дрон атаковал легковой автомобиль на участке дороги Казинка - Рябики в Валуйском округе. Водитель машины получил минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочное ранение бедра. Пострадавшего госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, а после — отпустили домой на амбулаторное лечение, добавил глава региона.

13 октября Гладков сообщил о ранении двух бойцов подразделения «Орлан» в результате атаки украинского беспилотника на город Шебекино. По информации губернатора, пострадавших немедленно доставили в центральную районную больницу.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

