Ночные удары ВС РФ по Харькову, вызвавшие блэкаут, попали на видео

В Харькове после российских ударов корректирующими авиабомбами (КАБ) возникли перебои с электроснабжением. Видео публикует Telegram-канал WarGonzo.

«Повреждены объекты, связанные с мобильными объектами, в результате чего были повреждены линии электропередачи без света, оставшиеся в нескольких окрестностях», — говорится в посте.

Ночью 10 октября в Киеве произошли мощные взрывы в районе ТЭЦ-6. После этого в населенном пункте начались перебои с электроснабжением и подачей воды.

Комментируя ситуацию, мэр города Виталий Кличко назвал сложной ситуацию с электроснабжением в Киеве. В то же время он рассказал, что к работам по восстановлению света привлекли сотрудников всех необходимых служб. Энергетики продолжают попытки вернуть свет.

До этого глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на территории региона выявили повреждения энергетической и портовой инфраструктур. На этом фоне более 30 тыс. абонентов временно остались без света, подчеркнул чиновник. Также он рассказал, что на территории одного из местных портов произошел пожар. Пламя охватило контейнеры с растительным маслом и деревянными паллетами.

Ранее сообщалось, что ВС РФ впервые ударили корректируемой авиабомбой по Днепру.