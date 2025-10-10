В России заявили о жестком ответе Зеленскому на его угрозы

Массированный удар ВС России по Украине стал ответом Москвы на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом aif.ru заявил генерал-майор Сергей Липовой.

«То, что Зеленский от бессилия продолжает угрожать России, никого не удивляет. Это все говорит о том, что Зеленский готов пойти на любые террористические акции, так как на поле боя успехов у его армии нет. Реагировать на его заявления, конечно, нужно, Россия будет каждый раз на подобные угрозы жестко отвечать», — подчеркнул он.

Российские военнослужащие в ночь на 10 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

По данным оборонного ведомства, атака производилась с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотниками.

Ранее сообщалось, что ВС РФ впервые ударили корректируемой авиабомбой по Днепру.