В Одессе в течение ночи произошли более 20 взрывов

SHOT: дроны «Герань-3» ударили по военным и энергетическим объектам в Одессе

Более 20 взрывов произошли в Одессе на юге Украины в ночь на 13 октября. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, российские военнослужащие нанесли удары по расположенным в городе объектам энергетической инфраструктуры и военной промышленности. Для этого они использовали дроны типа «Герань-3».

«После прилетов в Одессе вспыхнул мощный пожар площадью 5000 квадратных метров на военном складе, где находилось натовское вооружение», — говорится в материале.

Кроме того, в населенном пункте зафиксировали перебои с электроснабжением.

В публикации подчеркивается, что ночью взрывы произошли еще в четырех регионах Украины. Речь идет о Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях.

Вечером 12 октября в Харькове на востоке Украины произошел взрыв. К тому моменту на территории Харьковской области уже более двух часов действовала воздушная тревога.

Позднее издание «Страна.ua» сообщило, что в Харькове начались перебои с подачей электроэнергии. При этом какие-либо подробности не уточнялись.

Ранее на юге Украины десятки тысяч абонентов остались без света после ночного обстрела.