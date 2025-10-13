Глава ДНР рассказал о действиях российских войск в Родинском

Вооруженные силы РФ практически окружили группировку украинских войск в Родинском, расположенном под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Наши подразделения смогли сковать противника в районе населенного пункта Родинское. Практически окружили его», — рассказал он.

По словам Пушилина, в настоящее время военнослужащие ВС РФ продолжают зачистку формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта.

12 октября глава ДНР заявил, что украинские бойцы предпринимают безуспешные попытки контратаковать у Добропольского выступа на территории республики. Как он отметил, подразделения ВСУ используют для этого все возможные способы, тем не менее российские солдаты продолжают удерживать занятые позиции.

В тот же день Пушилин рассказал, что военные ВС РФ взяли под контроль южную часть Молодецкого в ДНР. Он назвал «горячей» текущую обстановку в этом населенном пункте.

Ранее российские военнослужащие уничтожили склад инженерных боеприпасов ВСУ в ДНР.