Возросло число раненных при ударе БПЛА по автобусу в Горловке

В Горловке при ударе БПЛА по автобусу пострадали шесть человек

Число раненных при ударе БПЛА по автобусу в Горловке увеличилось до шести, написал в Telegram-канале глава города Иван Приходько.

Накануне ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки. Транспортное средство следовало по маршруту № 2 и находилось в жилом массиве «Комсомолец». Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

Среди них был хирург местной больницы. Он сам 10 лет делал операции пациентам, а после атаки БПЛА лишился руки и ноги. Хирург находился в тяжелом состоянии, за его жизнь боролись медики.

Горловка находится в Донецкой народной республике, в 50 км к северу от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее Зеленский заявил, что «Москва позволяет себе эскалацию».