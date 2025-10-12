На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ХАМАС настаивает на освобождении семи палестинских лидеров

Yousef Masoud/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС настаивает на освобождении Израилем семи палестинских лидеров в рамках обмена. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

«ХАМАС настаивает на освобождении семи палестинских лидеров в рамках обмена», — говорится в сообщении.

До этого член политбюро ХАМАС заявил, что движение выступает против назначения «верховного комиссара» в сектор Газа или международной опеки над анклавом.

По его словам, ХАМАС представит свое видение послевоенного управления разрушенным войной сектором Газа на следующем этапе непрямых переговоров с Израилем.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее ХАМАС отказался участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе.

