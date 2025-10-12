В ХАМАС пообещали представить свое видение послевоенного управления Газой

ХАМАС представит свое видение послевоенного этапа в Газе за столом переговоров

ХАМАС представит свое видение послевоенного управления разрушенным войной сектором Газа на следующем этапе непрямых переговоров с Израилем. Об этом РИА Новости рассказал член политбюро палестинского движения Мухаммед Назаль.

По его словам, видение ХАМАС будущего управления сектором основывается на создании комитета независимых технократов на переходный период.

После переходного периода на Западном берегу и в Газе могут быть проведены всеобщие выборы для избрания нового президента и законодательного совета, добавил Назаль.

До этого член политбюро ХАМАС заявил, что движение выступает против назначения «верховного комиссара» в сектор Газа или международной опеки над анклавом.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее ХАМАС отказался участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе.