Хуситы назвали условия возвращения к обстрелам Израиля

Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» ответят более интенсивными атаками на Израиль в случае несоблюдения еврейским государством соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил РИА Новости член политбюро «Ансар Алла» Хузам аль-Асад.

По его словам, если Израиль «возобновит агрессию и блокаду нашего народа в Газе, мы возобновим наши военные операции в более интенсивном темпе, чем прежде, чтобы оказать давление на него и заставить его прекратить преступления и агрессию».

При этом аль-Асад подчеркнул, что в случае выполнения всех обязательств в соответствии с соглашением военные операции хуситов будут прекращены.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана в рамках урегулирования в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

План американского лидера по урегулированию конфликта Израиля и Палестины состоит из 20 пунктов, включая прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. По данным телеканала Al Jazeera, группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

Ранее лидер йеменского «Ансар Аллах» распорядился прекратить удары по Израилю.