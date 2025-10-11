На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хуситы прекратили удары по территории Израиля

Лидер йеменского «Ансар Аллах» распорядился прекратить удары по Израилю
true
true
true
close
Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси велел прекратить удары по территории Израиля, а также нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе до тех пор, пока израильское государство соблюдает соглашение о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в движении.

«Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась», — сказал собеседник агентства.

Аль-Хуси будет наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС, от этого будут зависеть следующие действия Йемена в вопросе поддержки Палестины.

Собеседник агентства добавил, что хуситы возобновят атаки, если Израиль будет нарушать условия соглашения о прекращении огня, в том числе касающиеся освобождения палестинских заключенных и доступа гуманитарной помощи Газу.

До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности по первому этапу мирного плана, предусматривающему прекращение огня, освобождение заложников и частичный отвод израильских войск. Об этом в ночь 9 октября объявил президент США Дональд Трамп и подтвердили враждующие стороны. Переговоры проходили в египетском Шарм-эш-Шейхе при посредничестве Катара, Египта и Турции.

Ранее Трамп не исключил, что посетит сектор Газа в рамках визита на Ближний Восток.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами