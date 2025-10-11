Хуситы прекратили удары по территории Израиля

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси велел прекратить удары по территории Израиля, а также нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе до тех пор, пока израильское государство соблюдает соглашение о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в движении.

«Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась», — сказал собеседник агентства.

Аль-Хуси будет наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС, от этого будут зависеть следующие действия Йемена в вопросе поддержки Палестины.

Собеседник агентства добавил, что хуситы возобновят атаки, если Израиль будет нарушать условия соглашения о прекращении огня, в том числе касающиеся освобождения палестинских заключенных и доступа гуманитарной помощи Газу.

До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности по первому этапу мирного плана, предусматривающему прекращение огня, освобождение заложников и частичный отвод израильских войск. Об этом в ночь 9 октября объявил президент США Дональд Трамп и подтвердили враждующие стороны. Переговоры проходили в египетском Шарм-эш-Шейхе при посредничестве Катара, Египта и Турции.

Ранее Трамп не исключил, что посетит сектор Газа в рамках визита на Ближний Восток.