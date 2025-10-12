Лукашенко: Зеленский может пойти на переговоры под давлением обстоятельств

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией под давлением существующих обстоятельств. Однако ему необходимо действовать оперативно, так как российские силы продвигаются на фронте, рассказал в интервью журналисту «Россия 1» лидер Белоруссии Александр Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия говорит о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса. Однако Европа и Киев демонстрируют обратное. Он также напомнил, что о необходимости переговоров регулярно заявляет и президент США Дональд Трамп.

12 октября бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал союзников Украины в лице США и Европы «продемонстрировать России силу», и заявил, что переговоры можно вести только о якобы «капитуляции» Москвы.

Путин и Трамп провели первую за последние семь лет полноформатную встречу в августе текущего года. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Переговоры завершились заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

Ранее в Кремле рассказали о значимости договоренностей, достигнутых в Анкоридже.