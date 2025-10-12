Лукашенко оценил вероятность поставок Украине Tomahawk

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что дело не дойдет до поставок Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом он заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По его словам, президент США Дональд Трамп лучше остальных понимает, что «у любого яда есть противоядие».

«Он (Трамп. — «Газета.Ru») понимает, что этого быть не должно, и думаю, что до этого не дойдет», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что американский президент придерживается определенной тактики, по которой он сначала ведет жесткую риторику, но со временем «отпускает и отходит».

7 октября Дональд Трамп рассказал, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время глава Белого дома отметил, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

За два дня до этого президент России Владимир Путин предупредил, что появление такого оружия в зоне конфликта негативно повлияет на отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, поставки ракет приведут к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.

Ранее Путин заявил об усилении ПВО РФ в ответ на возможные поставки Tomahawk Украине.