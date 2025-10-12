На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко оценил вероятность поставок Украине Tomahawk

Лукашенко: дело не дойдет до поставок Киеву американских крылатых ракет Tomahawk
true
true
true

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что дело не дойдет до поставок Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом он заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По его словам, президент США Дональд Трамп лучше остальных понимает, что «у любого яда есть противоядие».

«Он (Трамп. — «Газета.Ru») понимает, что этого быть не должно, и думаю, что до этого не дойдет», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что американский президент придерживается определенной тактики, по которой он сначала ведет жесткую риторику, но со временем «отпускает и отходит».

7 октября Дональд Трамп рассказал, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время глава Белого дома отметил, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

За два дня до этого президент России Владимир Путин предупредил, что появление такого оружия в зоне конфликта негативно повлияет на отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, поставки ракет приведут к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.

Ранее Путин заявил об усилении ПВО РФ в ответ на возможные поставки Tomahawk Украине.

