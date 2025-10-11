Путин заявил об усилении ПВО РФ в ответ на возможные поставки Tomahawk Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что ответом РФ на передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk станет усиление отечественной противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации», — сказал Путин.

В ходе своей пресс-конференции в Таджикистане российский лидер также заявил, что в ближайшее время у РФ появится возможность объявить о новом оружии. Глава государства отметил, что у России новизна и современность вооружений находятся на очень высоком уровне относительно других государств. Он подчеркнул, что это касается, в том числе, средств ядерного сдерживания.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если получит ракеты Tomahawk от Штатов.

Помимо этого украинский лидер утверждал, что Украина выдвинет американского президента на Нобелевскую премию мира в случае, если он предоставит возможность для прекращения огня.

Ранее Зеленский заявил о «дальнобойных санкциях против России».