В СК рассказали о последствиях удара ВСУ по торговому центру в Донецке

СК: ТЦ Сигма в Донецке полностью уничтожен после атаки ВСУ

Торговый центр «Сигма» в Донецке полностью уничтожен в результате субботней атаки украинских дронов. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник Следственного комитета (СК) России.

По его словам, ВСУ обстреляли мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника, а целью стал торговый центр, «в котором люди покупали продукты и товары первой необходимости».

»<...> Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура — фактически уничтожен торговый центр», — отметил собеседник агентства.

Предварительно, противник использовал ударный беспилотник самолетного типа с осколочно-фугасными зарядами, о чем свидетельствует обнаруженные на месте фрагменты, уточнил сотрудник СК.

Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ совершили 10 вооруженных атак на республику. Он подтвердил, что Горловке при налете БПЛА на рейсовый автобус пострадали четыре человека, среди них хирург горбольницы №2. Он получил тяжелые ранения, за его жизнь борются медики.

По словам Пушилина, в Донецке украинские дроны атаковали Парк кованых фигур, администрацию и три объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее в СК РФ рассказали о последствиях атаки дронов на парк в Донецке.