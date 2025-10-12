СМИ раскрыли, что ХАМАС тайно восстанавливает контроль над территорией Газы

Движение ХАМАС начало восстанавливать контроль над сектором Газа спустя несколько часов после того, как было достигнуто соглашение о прекращении огня с Израилем. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на местных жителей.

«По словам жителей Газы, опрошенных Financial Times... группировка боевиков быстро продвигается по Газе, чтобы восстановить свой контроль и свести счеты», — говорится в материале.

Авторы статьи утверждают, что лидеры палестинского движения установили на территории анклава контрольно-пропускные пункты и разыскивает лиц, которых подозревают в сотрудничестве с Израилем.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

План американского лидера по урегулированию конфликта Израиля и Палестины состоит из 20 пунктов, включая прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. По данным телеканал Al Jazeera, группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

Ранее СМИ рассказали, как Трамп добился сделки по прекращению огня в секторе Газа.