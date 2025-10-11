В Воронежской области уничтожили несколько дронов

Гусев: силы ПВО уничтожили несколько дронов в Воронежской области

Несколько беспилотников обнаружены и уничтожены в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в одном из городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

В ночь на 11 октября Гусев сообщил, что в Нововоронеже объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Саратова (Гагарин) введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.