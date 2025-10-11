Стало известно, когда в секторе Газа развернут международные силы

Международные силы будут развернуты в секторе Газа 12 октября. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой источники.

Отмечается, что силы, в состав которых войдут военные США, «будут контролировать соблюдение режима прекращения огня» в Газе. По данным телеканала, американские военные прибудут в воскресенье утром.

До этого палестинские движения ХАМАС, «Исламский джихад» (организация запрещена в России) и Народный фронт освобождения Палестины выступили против идеи иностранного контроля над сектором Газа.

3 октября руководство ХАМАС заявило о готовности освободить взятых в плен израильтян в соответствии с планом американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Кроме того, движение согласилось передать управление анклавом независимому органу власти, который будет состоять из палестинских технократов.

Первая фаза урегулирования в секторе газа завершится 12 октября. На первом этапе ЦАХАЛ отойдет на согласованные позиции, а ХАМАС освободит всех заложников в обмен на освобождение части задержанных палестинцев.

Ранее союзная ХАМАС группировка поддержала план США по урегулированию в Газе.