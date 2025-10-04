Союзная ХАМАС группировка поддержала план США по урегулированию в Газе

Представители палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России), союзной движению ХАМАС, поддержали предложенный США план по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

В заявлении группировки говорится, что реакция ХАМАС на американский план отражает позицию фракций палестинского сопротивления. В «Исламском джихаде» считают, что одобрение данного плана облегчило бы задачу по освобождению израильских заложников, которых продолжают удерживать в секторе Газа.

3 октября руководство ХАМАС заявило о готовности освободить взятых в плен израильтян в соответствии с планом американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Кроме того, движение согласилось передать управление анклавом независимому органу власти, который будет состоять из палестинских технократов.

После этого хозяин Белого дома призвал израильские власти немедленно остановить бомбардировки сектора Газа. Он подчеркнул, что прекращение огня необходимо для того, чтобы заложники могли безопасно покинуть территорию анклава.

Ранее в ХАМАС назвали условие для сдачи оружия в рамках мирного плана Трампа.