На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девочка пострадала при атаке дрона в Шебекинском округе

Гладков: ребенок пострадал при ударе БПЛА по дому в Новой Таволжанке
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

Восьмилетняя девочка пострадала при удара беспилотника ВСУ по дому в селе Новая Таволжанкав в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Она получила минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы, рассказал губернатор.

Девочку доставили в тяжелом состоянии в районную больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Для дальнейшего обследования и лечения пострадавшую транспортируют в детскую областную клиническую больницу.

Информация о последствиях атаки БПЛА уточняется.

Накануне украинский беспилотный летательный аппарат детонировал на территории частного домовладения в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног госпитализировали в Краснояружскую ЦРБ.

Ранее жительница Брянской области пострадала при минометном обстреле ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами