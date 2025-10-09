На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Представитель США при НАТО заявил о наличии у Вашингтона «мощных вооружений» для Украины

Уитакер: США располагают мощными вооружениями, которые пока не переданы Киеву
true
true
true
close
Marta Fiorin/Reuters

США располагают мощными видами вооружений, которые еще не были переданы Украине, но при необходимости способны причинить значительный ущерб. Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по безопасности в Латвии, передает РИА Новости.

«Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине, но которые могут причинить серьезный ущерб, если это потребуется», — сказал дипломат.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время он отметил, что сначала должен получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

5 октября российский лидер Владимир Путин предупредил, что появление американских крылатых ракет в зоне украинского конфликта приведет к разрушению позитивных тенденций, которые наметились в отношениях Москвы и Вашингтона.

Ранее в Киеве раскрыли, когда Украина «придет обратно» к России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами