Уитакер: США располагают мощными вооружениями, которые пока не переданы Киеву

США располагают мощными видами вооружений, которые еще не были переданы Украине, но при необходимости способны причинить значительный ущерб. Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по безопасности в Латвии, передает РИА Новости.

«Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине, но которые могут причинить серьезный ущерб, если это потребуется», — сказал дипломат.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время он отметил, что сначала должен получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

5 октября российский лидер Владимир Путин предупредил, что появление американских крылатых ракет в зоне украинского конфликта приведет к разрушению позитивных тенденций, которые наметились в отношениях Москвы и Вашингтона.

Ранее в Киеве раскрыли, когда Украина «придет обратно» к России.