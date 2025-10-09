Украина «придет» обратно к России на фоне социально-экономического кризиса и смены. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Даже если в Украине наступит мир, то последующий за ним социально-экономический кризис и смена власти рано или поздно приведет Украину обратно к РФ, как это произошло с Грузией», — считает он.

До этого заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что контакты между делегациями России и Украины поддерживаются, но у Киева нет серьезного стремления к урегулированию конфликта.

Он напомнил, что удается продолжать обмен военнопленными между Россией и Украиной, удается продолжать возвращение незаконно удерживаемых в республике российских гражданских лиц. В частности, на родину были возвращены 10 жителей Курской области.

В 2019 году телеведущий Александр Дубинский стал депутатом от «Слуги народа». Уже в 2021 году он попал в санкционные списки США, что связали с утечкой телефонного разговора президента США Байдена с Петром Порошенко. С ноября 2023 года депутат находится в СИЗО, откуда активно ведет Telegram-канал. Ему грозит срок от 12 до 15 лет за государственную измену.

Ранее в Кремле упрекнули Киев в нежелании мира.