Пушилин рассказал о расширении контроля ВС РФ на Добропольском выступе в ДНР

Пушилин: ВС РФ героически удерживают позиции на Добропольском выступе в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные героически удерживают позиции на Добропольском выступе в Донецкой народной республике (ДНР) и расширяют там линию контроля. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

По его словам, для Вооруженных сил Украины ситуация с Добропольским выступом «критическая и болезненная».

«Ребята наши героически удерживают и те позиции, которые они заняли до этого, и, конечно же, они делают все возможное, чтобы еще увеличивать линию контроля... И у них получается», — сказал Пушилин.

Также он допустил, что подразделения Вооруженных сил РФ могут в скором времени взять под полный контроль город Красный Лиман. Он отметил, что ВС РФ постоянно улучшают свои позиции на этом направлении и в настоящее время ведут бои в Ямполе.

1 октября Telegram-канал «Военная хроника» писал о возможности штурма Красного Лимана. Авторы отмечали, что местность вблизи города представляет собой открытое пространство с минимальным количеством растительности, что создает сложности для наступающих подразделений. Это вынуждает российские войска использовать Двуреченский плацдарм в Харьковской области в качестве альтернативного направления для продвижения.

Ранее Пушилин заявил об освобождении всего юга ДНР.

