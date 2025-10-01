На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкоры назвали возможную дату начала штурма Красного Лимана

«Военная хроника»: армия России может начать штурм Красного Лимана 1 октября
Алексей Майшев/РИА Новости

Штурм Красного Лимана, после взятия которого откроется путь на Славянск, может начаться уже 1 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«Технически [штурм] возможен уже завтра, но география района диктует жесткие ограничения и переосмысление классических приемов наступления», — говорится в публикации.

Как отмечают авторы канала, местность вблизи Красного Лимана представляет собой открытое пространство с минимальным количеством растительности, что создает сложности для наступающих подразделений. Это вынуждает российские войска использовать Двуреченский плацдарм в Харьковской области в качестве альтернативного направления для продвижения.

Во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что после освобождения Серебрянского лесничества подразделения Вооруженных сил России продвигаются на Краснолиманском направлении.

23 сентября советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска взяли под полный огневой контроль трассу между селом Красный Лиман и городом Северск. Эти населенные пункты являются крупными хабами украинской армии.

Ранее российский боец рассказал об использовании мин в виде IQOS Украиной.

