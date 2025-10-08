В Белоруссии оценили итоги учений «Запад-2025»

Государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что итоги белорусско-российских учений «Запад-2025» опровергли фейки западных стран о том, что Минск и Москва якобы создают группировки для наступления на Европу и захвата территорий. Его слова приводит агентство БелТА.

«Группировки войск — как Российской Федерации, так и Республики Беларусь — все возвращены в пункты постоянной дислокации. То есть сегодня ни одного российского солдата, который прибывал на учения, на территории Беларуси нет», — сказал Вольфович.

Российско-белорусские учения «Запад-2025» прошли с 12 по 16 сентября. В рамках учений проводились операции «с целью нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах Союзного государства и разгрома агрессора», заявляло Минобороны РФ.

Как сообщил президент России Владимир Путин, в маневрах приняли участие 100 тысяч военных. Мероприятия проходили на 41 полигоне, задействованы около 10 тысяч систем вооружений и техники.

