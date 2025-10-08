Военный эксперт допустил, что дальнобойные ракеты США уже переданы Украине

Дальнобойные американские ракеты уже могли быть переданы Украине. Такое мнение выразил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«Давно было сделано заявление, что США могут дать Украине ракеты Barracuda в больших количествах, они достаточно дешевые. Посмотрим, может, уже они и есть у ВСУ, как это было с Javelin и другими ракетами, с теми же ATACMS», — сказал он.

По словам Дандыкина, после ударов российских войск в распоряжении Киева осталось немного боеспособной авиации. Потенциальными носителями американских ракет могут стать самолеты Су-24 и Су-27, а также истребители F-16 и Rafale.

8 октября глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил «Газете.Ru», что угрозы США поставить Украине Tomahawk подвели черту под встрече президентов на Аляске.

Лукьянов напомнил, что президент России Владимир Путин на прошлой неделе однозначно сказал, что поставки Tomahawk не повлияют кардинально на ход боевых действий, но станут серьезным ударом по российско-американским отношениям.

7 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение об отправке крылатых ракет Tomahawk на Украину. Но, по словам главы государства, сначала он хочет выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты.

