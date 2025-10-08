На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт допустил, что дальнобойные ракеты США уже переданы Украине

Военэксперт Дандыкин: США могли уже передать Украине дальнобойные ракеты
true
true
true
close
ChiangYing-ying/AP

Дальнобойные американские ракеты уже могли быть переданы Украине. Такое мнение выразил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«Давно было сделано заявление, что США могут дать Украине ракеты Barracuda в больших количествах, они достаточно дешевые. Посмотрим, может, уже они и есть у ВСУ, как это было с Javelin и другими ракетами, с теми же ATACMS», — сказал он.

По словам Дандыкина, после ударов российских войск в распоряжении Киева осталось немного боеспособной авиации. Потенциальными носителями американских ракет могут стать самолеты Су-24 и Су-27, а также истребители F-16 и Rafale.

8 октября глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил «Газете.Ru», что угрозы США поставить Украине Tomahawk подвели черту под встрече президентов на Аляске.

Лукьянов напомнил, что президент России Владимир Путин на прошлой неделе однозначно сказал, что поставки Tomahawk не повлияют кардинально на ход боевых действий, но станут серьезным ударом по российско-американским отношениям.

7 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение об отправке крылатых ракет Tomahawk на Украину. Но, по словам главы государства, сначала он хочет выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты.

Ранее эксперт назвал неожиданный ответ России на передачу Украине Tomahawk.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами