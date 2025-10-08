На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Верховной раде заявили, что у Киева нет денег для повышения зарплат военным

Депутат Кицак: у Киева нет денег, чтобы повысить зарплату военным
true
true
true
close
Andrii Nesterenko/Reuters

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Богдан Кицак в эфире украинского телеканала «Новости. Live» заявил, что у Киева нет денег для повышения зарплаты военным даже с 20 тысяч гривен ($484) хотя бы до 30 тысяч гривен ($726).

По словам депутата, это будет невозможно, даже если сократить расходы на неэффективные госпрограммы и урезать зарплату чиновникам.

«Если мы закроем пресловутый телемарафон, это даст 2-3 млрд [гривен] в год. Если мы сократим еще какие-то расходы, то, возможно, сэкономим 20-30 млрд [гривен]. Но даст ли это возможность полностью закрыть хотя бы плюс 10 тыс. гривен повышения, чтобы зарплата военнослужащих была не 20, а 30 тыс. [гривен]?» — задался Кицак вопросом, придя к выводу, что это невозможно.

Он также не уверен, что выход украинской экономики из тени, изменения в таможне и налоговой системе дадут какой-либо эффект.

6 октября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что кабинет министров Украины одобрил увеличение расходов на армию в бюджете на текущий год.

По его словам, в связи с этим расходы государственного бюджета в текущем году предлагается дополнительно увеличить на 317 млрд гривен ($7,7 млрд).

2 октября глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что в бюджете страны не хватает средств на заработные платы военным. Как она сказала, дедлайн наступит 1 ноября 2025 года — после этого числа деньги в бюджете будут, но в недостаточном количестве.

Ранее в Испании поддержали использование активов России для финансирования Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами