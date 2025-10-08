В Верховной раде заявили, что у Киева нет денег для повышения зарплат военным

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Богдан Кицак в эфире украинского телеканала «Новости. Live» заявил, что у Киева нет денег для повышения зарплаты военным даже с 20 тысяч гривен ($484) хотя бы до 30 тысяч гривен ($726).

По словам депутата, это будет невозможно, даже если сократить расходы на неэффективные госпрограммы и урезать зарплату чиновникам.

«Если мы закроем пресловутый телемарафон, это даст 2-3 млрд [гривен] в год. Если мы сократим еще какие-то расходы, то, возможно, сэкономим 20-30 млрд [гривен]. Но даст ли это возможность полностью закрыть хотя бы плюс 10 тыс. гривен повышения, чтобы зарплата военнослужащих была не 20, а 30 тыс. [гривен]?» — задался Кицак вопросом, придя к выводу, что это невозможно.

Он также не уверен, что выход украинской экономики из тени, изменения в таможне и налоговой системе дадут какой-либо эффект.

6 октября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что кабинет министров Украины одобрил увеличение расходов на армию в бюджете на текущий год.

По его словам, в связи с этим расходы государственного бюджета в текущем году предлагается дополнительно увеличить на 317 млрд гривен ($7,7 млрд).

2 октября глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что в бюджете страны не хватает средств на заработные платы военным. Как она сказала, дедлайн наступит 1 ноября 2025 года — после этого числа деньги в бюджете будут, но в недостаточном количестве.

