На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство Украины одобрило увеличение расходов на ВСУ в бюджете 2025 года

Депутат Железняк: кабмин Украины одобрил увеличение расходов на армию в бюджете
true
true
true
close
AP

Кабинет министров Украины одобрил увеличение расходов на армию в бюджете на текущий год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Как и анонсировало, правительство одобрило изменения в бюджете 2025 года, увеличив расходы на армию», — написал парламентарий.

По его словам, в связи с этим расходы государственного бюджета в текущем году предлагается дополнительно увеличить на 317 млрд гривен ($7,7 млрд).

2 октября глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что в бюджете страны не хватает средств на заработные платы военным. Как она сказала, дедлайн наступит 1 ноября 2025 года — после этого числа деньги в бюджете будут, но в недостаточном количестве.

На этом фоне власти ведут переговоры с зарубежными партнерами из числа стран Европы об использовании выделенной ими финансовой помощи на зарплаты солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Парламентарий подчеркнула, что правительства европейских государств не хотят идти на такой шаг из-за «настроений электората».

Ранее в Европе предложили дать Украине кредит на сумму €140 млрд за счет активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами