Правительство Украины одобрило увеличение расходов на ВСУ в бюджете 2025 года

Кабинет министров Украины одобрил увеличение расходов на армию в бюджете на текущий год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Как и анонсировало, правительство одобрило изменения в бюджете 2025 года, увеличив расходы на армию», — написал парламентарий.

По его словам, в связи с этим расходы государственного бюджета в текущем году предлагается дополнительно увеличить на 317 млрд гривен ($7,7 млрд).

2 октября глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что в бюджете страны не хватает средств на заработные платы военным. Как она сказала, дедлайн наступит 1 ноября 2025 года — после этого числа деньги в бюджете будут, но в недостаточном количестве.

На этом фоне власти ведут переговоры с зарубежными партнерами из числа стран Европы об использовании выделенной ими финансовой помощи на зарплаты солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Парламентарий подчеркнула, что правительства европейских государств не хотят идти на такой шаг из-за «настроений электората».

Ранее в Европе предложили дать Украине кредит на сумму €140 млрд за счет активов РФ.