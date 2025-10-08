На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области поврежден многоквартирный дом, расположенный возле ФОКа

Белгород №1: после ракетного удара в регионе поврежден многоквартирный дом
true
true
true
close
Telegram-канал «Белгород №1»

В результате ракетной атаки в регионе поврежден многоквартирный дом, находящийся возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом сообщает Telegram-канал »Белгород №1».

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о ракетном обстреле поселка Маслова Пристань в Шебекинском округе.

В результате удара пострадали четыре человека, трое из них не выжили. Еще один был ранен.

Накануне Гладков сообщал, что в Грайворонском округе в хуторе Масычево дрон ударил по автомобилю. Мужчину с баротравмой и слепым осколочным ранением ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ. В тот же день губернатор писал о четырех пострадавших во время атак ВСУ на Белгородскую область.

В начале недели Гладков также рассказывал о ракетном ударе по административному центру.

Ранее в Белгородской области в ходе обстрела пострадал замглавы поселения Мокрая Орловка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами