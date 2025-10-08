В Белгородской области поврежден многоквартирный дом, расположенный возле ФОКа

В результате ракетной атаки в регионе поврежден многоквартирный дом, находящийся возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом сообщает Telegram-канал »Белгород №1».

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о ракетном обстреле поселка Маслова Пристань в Шебекинском округе.

В результате удара пострадали четыре человека, трое из них не выжили. Еще один был ранен.

Накануне Гладков сообщал, что в Грайворонском округе в хуторе Масычево дрон ударил по автомобилю. Мужчину с баротравмой и слепым осколочным ранением ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ. В тот же день губернатор писал о четырех пострадавших во время атак ВСУ на Белгородскую область.

В начале недели Гладков также рассказывал о ракетном ударе по административному центру.

Ранее в Белгородской области в ходе обстрела пострадал замглавы поселения Мокрая Орловка.