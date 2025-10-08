На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Воюющий на стороне России британец Миннис рассказал, когда рухнет украинский фронт

Британец Миннис: украинский фронт рухнет в течение года
Thomas Peter/Reuters

Уроженец Великобритании Эйден Миннис, участвующий в СВО на стороне России, заявил, что в течение следующего года украинский фронт может рухнуть. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

При этом доброволец не назвал точных сроков, когда украинский фронт будет уничтожен.

Он отметил, что не может четко ответить на этот вопрос, поскольку Вооруженные силы Украины поддерживают страны Запада, оснащая их оружием, деньгами и наемниками.

До этого британец пригрозил своим соотечественникам, которые воюют на стороне ВСУ.

В начале октября Миннис сжег свой британский паспорт и отказался от гражданства Великобритании в поддержку России. Соответствующее видео мужчина опубликовал в соцсети «Х». Он признался, что в какой-то момент осознал, что никогда не вернется в Великобританию, и решил сжечь свой паспорт.

Ранее пленного британского наемника этапировали в Москву для следственных действий.

