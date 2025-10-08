Уроженец Великобритании Эйден Миннис, участвующий в СВО на стороне России, объяснил, почему отказался от британского подданства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам мужчины, если он вернется на родину, его арестуют за участие в боевых действиях на стороне России. В королевстве приняли закон, по которому можно лишить гражданства любого человека, который может представлять угрозу национальной безопасности. Миннис уточнил, что он попадает под этот список.

«Не говоря уже о клевете на меня со стороны СМИ, с которой я столкнулся, преследовании и насилии по отношению к моей семье, живущей там, как со стороны государства, так и со стороны его граждан», — добавил доброволец.

Он признался, что в какой-то момент осознал, что никогда не вернется в Великобританию, и решил сжечь свой паспорт.

В начале октября Миннис сжег свой британский паспорт и отказался от гражданства Великобритании в поддержку России. Соответствующее видео мужчина опубликовал в соцсети «Х».

В июне Миннис рассказал RT, что он из Чиппенхэма, небольшого городка в графстве Уилтшир, Великобритания. По происхождению мужчина — ирландец, британцем он себя не считает.

Ранее суд приговорил к 19 годам наемника ВСУ из Британии.