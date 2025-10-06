Участвующий в специальной военной операции на Украине британец Эйден Миннис сжег свой паспорт и отказался от гражданства Великобритании в поддержку России. Соответствующее видео мужчина опубликовал в соцсети «Х».

«Сегодня я отказываюсь от британского гражданства. К черту Великобританию. Я буду стоять твердо до конца. Слава России», — написал Миннис под постом.

В июне Миннис рассказал RT, что он из Чиппенхэма, небольшого городка в графстве Уилтшир, Великобритания. По происхождению мужчина — ирландец, британцем он себя не считает.

Миннис поделился, что не хотел, чтобы его налоги шли на боеприпасы и оружие для Украины. Он отметил, что больше не мог сидеть сложа руки и наблюдать за «демоническими действиями» — как со стороны Украины, так и со стороны Великобритании, поэтому он отправился на фронт добровольцем, чтобы помочь России «бороться с нацистскими подонками».

Ранее суд приговорил к 19 годам наемника ВСУ из Британии.