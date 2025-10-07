Белоусов посетит военные объекты РФ в Таджикистане

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в настоящее время совершает рабочий визит в Таджикистан, где проинспектирует местные военные объекты РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Душанбе (Республика Таджикистан) с рабочим визитом. Андрей Белоусов посетит объекты военной инфраструктуры Минобороны России, находящиеся на территории Таджикистана», — отметили в военном ведомстве.
Там добавили, что также предусматривается проведение переговоров с военно-политическим руководством страны.
10 октября в Таджикистане состоится саммит лидеров стран СНГ, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин.
Встреча будет посвящена укреплению связей между странами СНГ, развитию экономических отношений, а также проблемам обеспечения безопасности государств.
Ранее Белоусов рассказал о последствиях участия КНДР в освобождении Курской области.