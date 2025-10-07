На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов посетит военные объекты РФ в Таджикистане

Белоусов проинспектирует российские военные объекты в Таджикистане
Министерство обороны РФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в настоящее время совершает рабочий визит в Таджикистан, где проинспектирует местные военные объекты РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Душанбе (Республика Таджикистан) с рабочим визитом. Андрей Белоусов посетит объекты военной инфраструктуры Минобороны России, находящиеся на территории Таджикистана», — отметили в военном ведомстве.

Там добавили, что также предусматривается проведение переговоров с военно-политическим руководством страны.

10 октября в Таджикистане состоится саммит лидеров стран СНГ, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин.

Встреча будет посвящена укреплению связей между странами СНГ, развитию экономических отношений, а также проблемам обеспечения безопасности государств.

Ранее Белоусов рассказал о последствиях участия КНДР в освобождении Курской области.

