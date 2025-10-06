Пленный боец ВСУ призвал Зеленского заканчивать войну

Командир взвода бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Святослав Дорош, добровольно сдавшийся в плен, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

«Зеленский, заканчивайте эту кровопролитную войну, в которой стирается население моей страны. Мы не понимаем уже смысл этих боевых действий, когда мы теряем территорию и теряем своих людей», — сказал пленный.

Дорош признался, что не видит смысл продолжения боевых действий в «кровопролитной войне».

Другой пленный военнослужащий ВСУ Антон Зайцев рассказал, что украинское командование формирует новые штурмовые подразделения из дезертиров и мобилизованных, собранных в Черкассах.

До этого российские военнослужащие из группировки войск «Запад» оказали помощь раненому майору пограничной службы Украины Максиму Трофимуку и перенесли его на носилках восемь километров до точки эвакуации. По словам самого Трофимука, после пленения он получил первую медицинскую помощь на передовой, где ему перевязали раны и предоставили воду.

Ранее в Купянске целое подразделение ВСУ добровольно сдалось в плен.