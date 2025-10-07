Авиабаза Баграм не будет обсуждаться на заседании московского формата

Кабулов: на встрече московского формата не будут обсуждать ультиматум по Баграму

Ультиматум Белого дома по авиабазе Баграм не будет обсуждаться в рамках седьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«Нет, такие глупости обсуждаться не будут», — заявил дипломат, отвечая на вопрос о повестке грядущего мероприятия.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом хочет вернуть авиабазу Баграм, расположенную к северу от Кабула в Афганистане, потому что ее местоположение важно из-за близости к Китаю. Он пригрозил, что, если Афганистан «не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — Соединенным Штатам Америки, — произойдет что-то плохое».

В ответ на это правительство Афганистана напомнило американскому лидеру о соглашении о невмешательстве США во внутреннюю политику. Позднее спикер «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) Забиулла Муджахид заявил, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не получит контроль над авиабазой Баграм.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. 31 августа того же года США полностью вывели из республики свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

