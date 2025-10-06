На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что у ВСУ нет инфраструктуры для запуска Tomahawk

Картаполов: у Киева сегодня нет инфраструктуры для запуска Tomahawk
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

У Вооруженных сил Украины на данный момент нет инфраструктуры для запуска ракет Tomahawk. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС.

«Tomahawk — это сложная система, и ее просто так не запустишь. Наличие сегодня на Украине необходимой инфраструктуры для запуска Tomahawk пока не подтверждается. Это не значит, что они (страны Запада — прим. ред.) не могут передать», — сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, сказал, что возможные поставки Tomahawk Украине приведут к разрушению позитивных тенденций, которые наметились в отношениях России и США.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что США готовы впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Помимо этого, обсуждаются возможности поставок дальнобойных ракет Tomahawk и Barracuda.

До этого Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ракеты Tomahawk могут нанести России ущерб, но военные будут их сбивать.

Ранее эксперт заявил, что США могут поставить Украине ранние модификации ракет Tomahawk.

