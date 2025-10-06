ВСУ ударили по Феодосии

RusVesna: ВСУ нанесли удар по Феодосии, в городе начался пожар

В ночь на 6 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Феодосии в Крыму, в результате этого в городе начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Враг атаковал крымскую Феодосию, в городе пожар», — говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, целью атаки была нефтебаза. Информация не подтверждена официально.

До этого Life со ссылкой на SHOT сообщал, что в районе Туапсе и Сочи произошли взрывы на фоне уничтожения беспилотников.

Накануне вечером силы противовоздушной обороны уничтожили над тремя регионами России 24 беспилотника ВСУ самолетного типа. В Крыму нейтрализовали 11 БПЛА.

Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь над регионами России сбили 251 украинский беспилотник. Над Крымом зафиксировали и перехватили 40 дронов.

Ранее в ВСУ появился батальон операторов дронов, состоящий из наемников.