Рязань подверглась атаке беспилотников

SHOT: беспилотники ВСУ атаковали Рязань, слышны взрывы
Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали Рязань. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказали SHOT очевидцы, около 02:20 были слышны четыре взрыва. По словам местных, они видели вспышки в небе.

По предварительным данным, украинские дроны сбивают на севере города, говорится в публикации.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Незадолго до этого глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки дронов в городе.

В ночь на 6 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что атаки БПЛА ВСУ на регион продолжаются.

Вечером 5 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над тремя регионами РФ 24 украинских беспилотника самолетного типа. Один БПЛА нейтрализовали в Воронежской области, 11 — в Крыму, а 12 — в Белгородской области.

Ранее российские военные придумали новый способ уничтожения дронов ВСУ.

Атаки БПЛА на Россию
