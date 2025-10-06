На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области отразили атаку БПЛА

Гусев: силы ПВО уничтожили около десяти дронов ВСУ над Воронежской областью
MOD Russia/Global Look Press

Cредства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников ВСУ в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО в четырех районах и двух городских округах Воронежской области были сбиты еще около десяти беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Чиновник заявил, что, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Губернатор добавил, что режим опасности атаки дронов в области сохраняется.

В ночь на 6 октября Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Рязань. Сообщалось, что украинские дроны сбивали на севере города. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне вечером силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над тремя регионами РФ 24 беспилотника ВСУ самолетного типа. Один БПЛА ликвидировали в Воронежской области, 11 — в Крыму, а 12 — в Белгородской области.

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
