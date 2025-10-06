Белгородскую область атаковали дроны ВСУ

Атаки беспилотников на Белгородскую область продолжаются, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в поселке Северном Белгородского района после падения обломков сбитого беспилотника загорелись два помещения. Пожарным удалось локализовать возгорание. Также повреждены окна в частном доме и легковой автомобиль.

В Грайвороне после сброса взрывных устройств с дрона повреждено остекление коммерческого объекта и служебный автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

До этого Гладков сообщил, что после ночного обстрела Белгорода почти 40 тыс. человек остаются без электроэнергии.

Энергообъекты в регионе были повреждены при атаке ВСУ накануне вечером. Жители Белгорода рассказали, что после взрывов на юге и в центре города «моргнуло», а потом пропало электричество. В некоторых районах Белгорода начались перебои с водой. А городские больницы частично перешли на резервные источники питания.

Ранее украинский беспилотник атаковал семью с ребенком в Белгороде.