На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белгородскую область атаковали дроны ВСУ

Гладков сообщил об атаках дронов на Белгородскую область
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Атаки беспилотников на Белгородскую область продолжаются, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в поселке Северном Белгородского района после падения обломков сбитого беспилотника загорелись два помещения. Пожарным удалось локализовать возгорание. Также повреждены окна в частном доме и легковой автомобиль.

В Грайвороне после сброса взрывных устройств с дрона повреждено остекление коммерческого объекта и служебный автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

До этого Гладков сообщил, что после ночного обстрела Белгорода почти 40 тыс. человек остаются без электроэнергии.

Энергообъекты в регионе были повреждены при атаке ВСУ накануне вечером. Жители Белгорода рассказали, что после взрывов на юге и в центре города «моргнуло», а потом пропало электричество. В некоторых районах Белгорода начались перебои с водой. А городские больницы частично перешли на резервные источники питания.

Ранее украинский беспилотник атаковал семью с ребенком в Белгороде.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами