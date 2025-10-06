На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Часть больниц Белгорода перешла на резервную генерацию после атаки ВСУ

В Белгороде несколько больниц перешли на резервные источники после ударов ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

В Белгороде некоторые больницы перешли на резервные источники питания из-за перебоя с электроэнергией, возникшего в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, речь идет об областной больнице, взрослой областной больнице, а также о детской и второй городской больницах. Там «питание не потеряно или перешло на резервную генерацию», заявил чиновник.

Он добавил, что сейчас глава минздрава области Андрей Иконников обзванивает другие центральные районные больницы.

Вечером 5 октября в Белгородской области оказались повреждены энергообъекты в результате атаки ВСУ. По словам Гладкова, на территории Белгородского района был зафиксирован очередной ночной обстрел.

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna), Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по Белгороду.

Как сообщил в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий, пуск ракет производился из Харькова.

Ранее украинские военные ударили по десяти населенным пунктам Белгородской области.

Обстрелы Белгорода
